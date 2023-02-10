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В Новосибирске житель дома, где взорвался газ, попросился за виниловыми пластинками

Фото В Новосибирске житель дома, где взорвался газ, попросился за виниловыми пластинками
Фото В Новосибирске житель дома, где взорвался газ, попросился за виниловыми пластинками

Фото автора

Жители дома №39 на улице Линейная начали заходить в свои квартиры за вещами. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал о самых необычных просьбах.

Жильцов дома №39 на улице Линейная начали пускать в квартиры ближе к полудню, но речь идёт лишь о крайнем подъезде, который почти не пострадал.

«Сегодня новый этап: мы развернули центр, где работают специалисты мэрии и правительства Новосибирской области, миграционной службы, которые в комплексе решают проблемы. Кто-то потерял документы, и к специалистам приходят для восстановления паспортов. В первую очередь людям нужны документы, кому-то нужна медицинская помощь. Абсолютно все спрашивают про пакет социальной, денежной поддержки, — рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — Всего через наш центр прошли 93 человека из 118. Мы расселили тех, кто обратился».

Жители крайних подъездов чаще всего обращаются только по одному вопросу: как зайти в квартиру, взять что-то.

«Вот один гражданин обратился, чтобы забрать набор виниловых пластинок. Он собирал всю жизнь – я его понимаю, так как сам фанат»,

— добавил Анатолий Локоть.

Мэр Новосибирска отметил, что в дом можно зайти только в сопровождении спасателей, которые продолжают на объекте обеспечивать безопасность.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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