В Новосибирске жильцов дома на Линейной пустили забрать вещи из квартир

Фото: Сиб.фм

Жильцов дома в Новосибирске, где произошёл взрыв газа, начали пускать в подъезды, чтобы забрать ценные вещи.

В Новосибирске жильцы дома №39 на Линейной улице смогли попасть в свои квартиры, чтобы забрать уцелевшие вещи. Об этом сообщил корреспондент Сиб.фм с места происшествия. Одна из сибирячек — пожилая женщина — сумела забрать несколько сумок, однако от общения со СМИ отказалась.

Кроме того, некоторые жильцы прошли в подъезд №4, где в сопровождении правоохранительных органов вынесли всё необходимое из своих квартир. По словам очевидцев, на сборы даётся около десяти минут.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жители Новосибирска на протяжении всего дня приносили гуманитарную помощь, которую направят жильцам дома 39 на Линейной улице, где утром 9 февраля произошло частичное обрушение после взрыва газа. По словам неравнодушных горожан, всего за несколько часов удалось собрать столько необходимых на первое время вещей, что сбор пришлось приостановить. Сотни новосибирцев приносили в пункт продукты, тёплые вещи и многое другое.

В Новосибирской области 10 февраля объявлен траур по погибшим в результате взрыва и частичного обрушения пятиэтажки на улице Линейной, 39. По последним данным, 13 человек скончались, еще более 20 пострадали. На месте ЧП продолжается разбор завалов.

Напомним, ранее Сиб.фм опубликовал 10 кадров разрушенной пятиэтажки после разбора завалов.