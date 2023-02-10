Медики предупредили о возникновении галлюцинаций от БАДов из мухоморов

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По словам медиков, БАДы, созданные на основе мухоморов, могут вызвать наркотическую зависимость и галлюцинации.
Главный врач медицинского стационара «Гармония» Марина Калюжная в беседе с изданием NEWS.ru рассказала, что от БАДов, в состав которых входят мухоморы, могут вызвать наркотическую зависимость.
«Мухоморы содержат активные вещества, вызывающие галлюцинации. Все зависит от организма человека. Кто-то может легко подсесть и стать заложником галлюцинаций», — объяснила медик.
В свою очередь психиатр-нарколог, главный врач клиники «Нейро-пси» Владимир Каторгин отметил, что мухомор после любой обработки останется ядовитым. Капсулы из шляпок мухоморов, продающиеся в виде БАДов, на самом деле чрезвычайно опасны, добавляет медик.
«Мы не знаем, какие дозы на самом деле содержатся в них и кто проверял эту продукцию. Для одного пациента микродозой будет 0,5 миллиграмма, для другого же эта доза смертельна», — пояснил нарколог.
Специалист также отметил, что части пациентов, испытавших микродозинг мухоморов, уже нет в живых — они умирают в отделениях токсикологии.
«После использования этого яда у людей могут обостриться хронические и психические заболевания. Например, биполярное расстройство, грибы могут ее разбудить», — подытожил он.
Напомним, врач предупредил, что употребление безалкогольного пива провоцирует диабет.
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