Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Медики предупредили о возникновении галлюцинаций от БАДов из мухоморов

Фото Медики предупредили о возникновении галлюцинаций от БАДов из мухоморов
Фото Медики предупредили о возникновении галлюцинаций от БАДов из мухоморов

Freepik, authors: mgfoto

По словам медиков, БАДы, созданные на основе мухоморов, могут вызвать наркотическую зависимость и галлюцинации.

Главный врач медицинского стационара «Гармония» Марина Калюжная в беседе с изданием NEWS.ru рассказала, что от БАДов, в состав которых входят мухоморы, могут вызвать наркотическую зависимость.

«Мухоморы содержат активные вещества, вызывающие галлюцинации. Все зависит от организма человека. Кто-то может легко подсесть и стать заложником галлюцинаций», — объяснила медик.

В свою очередь психиатр-нарколог, главный врач клиники «Нейро-пси» Владимир Каторгин отметил, что мухомор после любой обработки останется ядовитым. Капсулы из шляпок мухоморов, продающиеся в виде БАДов, на самом деле чрезвычайно опасны, добавляет медик.

«Мы не знаем, какие дозы на самом деле содержатся в них и кто проверял эту продукцию. Для одного пациента микродозой будет 0,5 миллиграмма, для другого же эта доза смертельна», — пояснил нарколог.

Специалист также отметил, что части пациентов, испытавших микродозинг мухоморов, уже нет в живых — они умирают в отделениях токсикологии.

«После использования этого яда у людей могут обостриться хронические и психические заболевания. Например, биполярное расстройство, грибы могут ее разбудить», — подытожил он.

Напомним, врач предупредил, что употребление безалкогольного пива провоцирует диабет.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Дарья Бочкун
журналист

1

Теги

грибы
таблетки
опасность
вред
зависимость
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

18486
Мобилизованные из Новосибирской области попросили Травникова продлить им отпуска
15417
Никогда не будут бедными: мужчины с этими именами обречены на богатство
10663
Стриптизерша из Новосибирска рассказала о стоимости танцев в приватных комнатах
10253
Бывший полпред в Сибири Сергей Меняйло попал под обстрел в зоне СВО
9481
В Новосибирске эксгибиционист оголился возле детской площадки в -22 градуса
8494
В Новосибирске 35-летняя женщина продаёт девственность за миллион долларов
7884
Жители Новосибирска больше 40 лет несут игрушки к могиле зверски убитого мальчика