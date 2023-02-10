Мемориал погибшим при взрыве дома появился в Новосибирске

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Жители Новосибирска несут цветы и игрушки к месту гибели 13 человек в результате взрыва газа в жилом доме.

Стихийный мемориал образовался на месте гибели жильцов дома на улице Линейной, 39 в Новосибирске после взрыва газа. Люди несут цветы и игрушки к месту трагедии. Также на снегу появился портрет одного из погибших.

Также к месту трагедии принесли детские игрушки. При взрыве, напомним, погибли мать с 2-летней дочерью.

10 февраля в Новосибирске был объявлен день траура. На территории региона приспущены государственные флаги.

"Организациям, теле- и радиокомпаниям, учреждениям культуры, расположенным на территории Новосибирской области, предлагается отменить в день траура развлекательные мероприятия и передачи", — говорится в постановлении объявлении траура.

Напомним,