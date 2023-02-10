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Новосибирский Минздрав сообщил о 12 погибших и 21 пострадавшем при взрыве на Линейной

Фото Новосибирский Минздрав сообщил о 12 погибших и 21 пострадавшем при взрыве на Линейной
Фото Новосибирский Минздрав сообщил о 12 погибших и 21 пострадавшем при взрыве на Линейной

Фото: Сиб.фм

По официальным данным в Новосибирске погибло 12 человек при взрыве газа на Линейной.

В пятницу, 10 февраля, в Министерстве здравоохранения сообщили, что при взрыве газа на Линейной, 39 погибло 14 человек. Пострадавших, на данным момент, 21 человек.

«Двадцать один человек пострадал в результате обрушения подъезда дома на Линейной, 39. Из них двенадцать погибли: утром 10 февраля найдены тела ещё двух женщин», — сообщили в ведомстве.

Напомним, издание РЕНТВ со ссылкой на свои источники сообщили о 14 погибших.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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