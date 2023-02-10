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Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
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Число погибших при взрыве газа в Новосибирске возросло до 14 человек

Фото Число погибших при взрыве газа в Новосибирске возросло до 14 человек
Фото Число погибших при взрыве газа в Новосибирске возросло до 14 человек

Фото: МК-Новосибирск

В частично взорванном доме на Линейной в Новосибирске погибло 14 человек.

Число погибших в доме на Линейной, где произошел взрыв газа, увеличилось до 14 человек. Об это сообщает РЕНТВ.

Судьба одного человека остается неизвестна. Спасательные работу ведутся уже почти сутки.

Напомним, в Новосибирской области 10 февраля начался день траура по погибшим при взрыве газа.

Сиб.фм собрал все, что известно о трагедии.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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