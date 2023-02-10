Число погибших при взрыве газа в Новосибирске возросло до 14 человек

Фото: МК-Новосибирск
В частично взорванном доме на Линейной в Новосибирске погибло 14 человек.
Число погибших в доме на Линейной, где произошел взрыв газа, увеличилось до 14 человек. Об это сообщает РЕНТВ.
Судьба одного человека остается неизвестна. Спасательные работу ведутся уже почти сутки.
Напомним, в Новосибирской области 10 февраля начался день траура по погибшим при взрыве газа.
Сиб.фм собрал все, что известно о трагедии.
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