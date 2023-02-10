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Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
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Патриарх Кирилл выразил соболезнования после взрыва газа в Новосибирске

Фото Патриарх Кирилл выразил соболезнования после взрыва газа в Новосибирске
Фото Патриарх Кирилл выразил соболезнования после взрыва газа в Новосибирске

Фото: Pixabay.com

После взрыва газа в Новосибирске Патриарх Кирилл выразил соболезнования.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с трагедией в Новосибирске — 9 февраля в результате взрыва газа и частичного обрушения жилого дома на Линейной улице.

Сиб.фм публикует полностью речь Патриарха Кирилла:

«Со скорбью воспринял печальную весть о взрыве бытового газа в жилом доме в Новосибирске, в результате чего погибли и получили ранения люди, среди которых, к сожалению, были и дети. Примите мои глубокие и искренние соболезнования в связи с произошедшей трагедией. В этих нелегких обстоятельствах особенно важно проявить сочувствие, уделить внимание и оказать поддержку тем, кого коснулась беда. Выражаю надежду на то, что власти Новосибирской области не оставят без должной заботы семьи погибших и пострадавших. Священнослужители Новосибирской епархии, со своей стороны, готовы оказать им всю возможную духовную и пастырскую помощь. Разделяя со всеми вами боль невосполнимой утраты, возношу молитвы ко Господу, дабы упокоил Он в Своих вечных обителях души почивших, исцелил пострадавших, укрепил и утешил родных и близких погибших, даровал им силы с достоинством перенести выпавшее на их долю испытание»

В Новосибирской области 10 февраля объявлен траур по погибшим в результате взрыва и частичного обрушения пятиэтажки на улице Линейной, 39. По последним данным, 13 человек скончались, еще более 20 пострадали. На месте ЧП продолжается разбор завалов.

Сегодня стихийный мемориал образовался на месте гибели жильцов дома на улице Линейной, 39 в Новосибирске после взрыва газа. Люди несут цветы и игрушки к месту трагедии. Также на снегу появился портрет одного из погибших.

Напомним, ранее Сиб.фм опубликовал 10 кадров разрушенной пятиэтажки после разбора завалов.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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