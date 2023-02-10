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Под Новосибирском «Газель» с пассажирами столкнулась с несколькими фурами

Фото Под Новосибирском «Газель» с пассажирами столкнулась с несколькими фурами
Фото Под Новосибирском «Газель» с пассажирами столкнулась с несколькими фурами

Фото: ГИБДД Новосибирска

ДТП с участием нескольких грузовиков и «Газели» с пассажирами произошло в Новосибирской области.

В Искитимском районе Новосибирской области произошло массовое ДТП с участием «Газели» с пассажирами и нескольких грузовых автомобилей. Авария случилась на трассе Р-256 днём в пятницу, 10 февраля, сообщили в ГИБДД региона.

«Водитель мужчина 1987 г. р, трезв, управляя грузовым автомобилем ДАФ с полуприцепом контейнеровоз, двигался со ст. г. Барнаула в ст. г. Новосибирска, не выдержал безопасную дистанцию до впереди двигающего ТС Газель (Маршрут 551, Линево — Бердск, в салоне находилось 8 человек), совершил с ней столкновение», — сказано в сообщении ведомства.

Фото Под Новосибирском «Газель» с пассажирами столкнулась с несколькими фурами 2

Затем пассажирская «Газель» врезалась с другой фурой. Параллельно у ещё одного грузового авто опрокинулся прицеп и задел встречную фуру.

По данным ГИБДД, пострадал водитель маршрутки и пассажир — 12-летний мальчик получил ушибы.

Автомобили перекрыли движение на дороге, в районе аварии собирается пробка.

Напомним, ранее в Новосибирске произошло массовое ДТП с грузовиком на Бугринском мосту.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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