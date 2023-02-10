Подозреваемую по делу о взрыве газа в Новосибирске Урбах доставили в суд

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске проходит заседание по избранию меры пресечения подозреваемым по делу о взрыве газа в жилом доме.

Суд изберёт меру пресечения подозреваемой по уголовному делу об оказании некачественных услуг после взрыва газа в доме №39 на Линейной улице. Заседание проходит в пятницу, 10 февраля, в Центральном районном суде. 45-летняя Ирина Урбах ожидает начала суда вместе с адвокатом, передаёт корреспондент Сиб.фм из зала суда.

В Новосибирской области 10 февраля объявлен траур по погибшим в результате взрыва и частичного обрушения пятиэтажки на улице Линейной, 39. По последним данным, 13 человек скончались, еще более 20 пострадали. На месте ЧП продолжается разбор завалов.

Сегодня стихийный мемориал образовался на месте гибели жильцов дома на улице Линейной, 39 в Новосибирске после взрыва газа. Люди несут цветы и игрушки к месту трагедии. Также на снегу появился портрет одного из погибших.

Напомним, ранее Сиб.фм опубликовал 10 кадров разрушенной пятиэтажки после разбора завалов.