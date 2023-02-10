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Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
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Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
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Подозреваемую по делу о взрыве газа в Новосибирске Урбах доставили в суд

Фото Подозреваемую по делу о взрыве газа в Новосибирске Урбах доставили в суд
Фото Подозреваемую по делу о взрыве газа в Новосибирске Урбах доставили в суд

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске проходит заседание по избранию меры пресечения подозреваемым по делу о взрыве газа в жилом доме.

Суд изберёт меру пресечения подозреваемой по уголовному делу об оказании некачественных услуг после взрыва газа в доме №39 на Линейной улице. Заседание проходит в пятницу, 10 февраля, в Центральном районном суде. 45-летняя Ирина Урбах ожидает начала суда вместе с адвокатом, передаёт корреспондент Сиб.фм из зала суда.

В Новосибирской области 10 февраля объявлен траур по погибшим в результате взрыва и частичного обрушения пятиэтажки на улице Линейной, 39. По последним данным, 13 человек скончались, еще более 20 пострадали. На месте ЧП продолжается разбор завалов.

Фото Подозреваемую по делу о взрыве газа в Новосибирске Урбах доставили в суд 2

Сегодня стихийный мемориал образовался на месте гибели жильцов дома на улице Линейной, 39 в Новосибирске после взрыва газа. Люди несут цветы и игрушки к месту трагедии. Также на снегу появился портрет одного из погибших.

Напомним, ранее Сиб.фм опубликовал 10 кадров разрушенной пятиэтажки после разбора завалов.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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