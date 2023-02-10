Политик Стариков высказался о взрывах на «Северных потоках»

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Российский общественный и политический деятель Николай Стариков прокомментировал публикацию американского журналиста о причастности к взрывам «Северных потоков» спецслужб США.

Российский общественный и политический деятель Николай Стариков прокомментировал публикацию американского журналиста Сеймура Херша о причастности к взрывам «Северных потоков» спецслужб США. По мнению политика,важно действовать в интересах России, пишет Online47.

«Принимать на основе публикации в газете официальные резолюции — значит уподобляться Западу, который на основании публикации из Твиттера готов нанести ракетный удар по Сирии», — считает Стариков.

Он отметил, что важно оставить для себя максимальную свободу рук и действовать в интересах России. Представитель власти уверен, что итогом статьи может стать не расследование, а угрозы публикации подобных материалов,

Напомним, новосибирский Минздрав сообщил о 12 погибших и 21 пострадавшем при взрыве на Линейной.