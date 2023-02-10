Политик Стариков высказался о взрывах на «Северных потоках»

Freepik, authors: maki_shmaki
Российский общественный и политический деятель Николай Стариков прокомментировал публикацию американского журналиста о причастности к взрывам «Северных потоков» спецслужб США.
Российский общественный и политический деятель Николай Стариков прокомментировал публикацию американского журналиста Сеймура Херша о причастности к взрывам «Северных потоков» спецслужб США. По мнению политика,важно действовать в интересах России, пишет Online47.
«Принимать на основе публикации в газете официальные резолюции — значит уподобляться Западу, который на основании публикации из Твиттера готов нанести ракетный удар по Сирии», — считает Стариков.
Он отметил, что важно оставить для себя максимальную свободу рук и действовать в интересах России. Представитель власти уверен, что итогом статьи может стать не расследование, а угрозы публикации подобных материалов,
Напомним, новосибирский Минздрав сообщил о 12 погибших и 21 пострадавшем при взрыве на Линейной.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают