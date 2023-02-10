Политолог рассказал, кому из мигрантов легче всего построить карьеру в России

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По словам политолога Руслана Курбанова, легче всего построить карьеру в нашей стране киргизам.

Востоковед, политолог Руслан Курбанов рассказал, кому из мигрантов легче всего построить карьеру в России. По его мнению, проще всего построить карьеру гражданам Киргизии, пишет Pravda.Ru.

«Киргизы на русском языке лучше говорят, потому что в Киргизии русский язык является вторым государственным языком. Это успешная модель, которую мы можем предложить узбекам, таджикам, выходцам из Закавказья и Северного Кавказа», — объяснил Курбанов.

Кроме того, политолог уверен, чем больше мы будем вовлекать мигрантов в знакомство с русской культурой, тем больше они будут обогащаться и делиться красотой собственной культуры.

Напомним, мигрант украл более 30 метров медного кабеля в аэропорту Новосибирска.