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Полиция в Новосибирске проверяет сообщения о маньяке из Академгородка

Фото Полиция в Новосибирске проверяет сообщения о маньяке из Академгородка
Фото Полиция в Новосибирске проверяет сообщения о маньяке из Академгородка

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске местные жители рассылают сообщения об орудующем в Академгородке маньяке.

Жители Новосибирска сообщили о маньяке с ножом на территории Академгородка и рассылают информацию в мессенджерах. Как сообщает «АиФ-Новосибирск» со ссылкой на ГУ МВД по региону, полиция уже начала проверку. Горожане утверждают, что мужчине 25-30 лет и он одет в шапку с логотипом ХК «Сибирь».

«Пристаёт к людям, просит денег, танцует, достаёт нож и облизывает его», — утверждают очевидцы.

В полиции уточнили, что заявлений в органы не поступало.

«‎Информацию из социальных сетей зарегистрировали, к месту [предполагаемого нахождения мужчины] несколько часов назад направлен отряд полиции», — рассказали в ведомстве.

Ранее новосибирцы в социальных сетях распространили информацию о маньяке, который якобы орудует в Советском районе. Об этом сообщает группа «На ОбьГЭСе» во «ВКонакте». В сообществе опубликовали заявления новосибирцев в мессенджерах. В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что проверяют информацию. Депутат Горсовета Светлана Каверзина в своём телеграм-канале уточнила, что районное отделение полиции опровергло заявления о маньяке, и попросила не распространять фейки.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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