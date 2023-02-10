"Портал на тот свет": в Новосибирске опубликованы фото разрушенного дома на Линейной

Фото Сиб.фм

В Новосибирске спасатели продолжают разбор завалов на улице Линейной, 39, где в результате взрыва газа частично обрушилась пятиэтажка.

В пятницу, 10 февраля, спасатели МЧС продолжают работу по разбору завалов дома на улице Линейной, 38 в Новосибирске. Там в результате взрыва газа произошло обрушение подъездов. Жертвами ЧП стали 13 человек, еще 21 пострадал.

Сейчас на месте трагедии находится журналист Сиб.фм. По словам корреспондента, территория вокруг дома по-прежнему оцеплена сигнальными лентами.

"Технику на территорию запускают через специальные ограждения, на месте дежурит полиция. В 9 утра приехал автобус со спасателями. По всей видимости — пересменка: утренняя смена меняет ночную", — уточнила корреспондент.

Сам дом при дневном свете выгладит ужасающе. В центре образовалось огромное отверстие.

В соцсетях это место уже окрестили "порталом на тот свет".

Также со слов журналиста Сиб.фм, к месту трагедии люди несут живые цветы.

Напомним, 10 февраля в Новосибисркой области объявлено днем траура.