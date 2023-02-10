"Портал на тот свет": в Новосибирске опубликованы фото разрушенного дома на Линейной

Фото Сиб.фм
В Новосибирске спасатели продолжают разбор завалов на улице Линейной, 39, где в результате взрыва газа частично обрушилась пятиэтажка.
В пятницу, 10 февраля, спасатели МЧС продолжают работу по разбору завалов дома на улице Линейной, 38 в Новосибирске. Там в результате взрыва газа произошло обрушение подъездов. Жертвами ЧП стали 13 человек, еще 21 пострадал.
Сейчас на месте трагедии находится журналист Сиб.фм. По словам корреспондента, территория вокруг дома по-прежнему оцеплена сигнальными лентами.
"Технику на территорию запускают через специальные ограждения, на месте дежурит полиция. В 9 утра приехал автобус со спасателями. По всей видимости — пересменка: утренняя смена меняет ночную", — уточнила корреспондент.
Сам дом при дневном свете выгладит ужасающе. В центре образовалось огромное отверстие.
В соцсетях это место уже окрестили "порталом на тот свет".
Также со слов журналиста Сиб.фм, к месту трагедии люди несут живые цветы.
Напомним, 10 февраля в Новосибисркой области объявлено днем траура.
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