Правительство НСО оплатит лечение и эвакуацию впавшей в кому на Бали Елены Новосельцевой

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Новосибирское правительство приняло решение об эвакуации сибирячки Елены Новосельцевой с Бали.

Правительство Новосибирской области приняло решение оплатить лечение впавшей в кому на Бали сибирячки Елены Новосельцевой. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщили в пресс-службе областной администрации.

«У этой задачи было нескольких принципиальных условий: тяжелое состояние пациентки, отсутствие прямого авиасообщения, поиск реанимационной бригады с необходимым медицинским оборудованием и опытом. И, самое важное, — нужно было определить источник финансирования. Благодаря решению Правительства и Губернатора региона наша землячка скоро вернется на Родину», — сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

Сегодня правительство Новосибирской области выделило деньги из резервного фонда на оплату эвакуации Новосельцевой и долга клинике на Бали. Сибирячки транспортируют в на родину в кратчайшие сроки, логистика перелёта уже построена, добавили власти.

Как ранее писал Сиб.фм, врач ковидного госпиталя Елена Новосельцева во время отдыха на Бали перенесла два инсульта и впала в кому. За то время, пока сибирячка находилась в частной клинике, действие ее страховки закончилось, и каждый день пребывания в стационаре стал обходиться родственникам в 200-300 тысяч рублей. Параллельно семья Новосельцевой пытается решить вопрос с эвакуацией женщины в Россию, однако пока даты вылета спецборта не установлена.