У впавшей в кому на Бали жительницы Новосибирска закончилась виза

Фото предоставлено семьей героини публикации

Дочь жительницы Новосибирска, которая впала в кому на Бали, заявила, что срок её возвращения на родину остаётся неизвестным.

У жительницы Новосибирска, впавшей в кому на Бали, заканчивается виза. Об этом дочь сибирячки Наталья Новосельцева рассказала изданию «Прецедент».

«Это все тянется очень долго. Если губернатор не даст разрешение, то что тогда? У мамы уже виза закончилась виза, скоро закончится действие паспорта», — сообщила она.

По её словам, ответа от губернатора Новосибирской области Андрея Травникова семья ожидает до 10 февраля.

Ранее дочь жительницы Новосибирска Елены Новосельцевой Наталья сообщила, что сибирячку отключили от ИВЛ. По словам девушки, ее маму сняли с аппарата, так как она уже дышит самостоятельно. Кроме того сибирячку начали лечить индонезийские врачи.

«Сегодня опять к ИВЛ подключили ее, потому что будут проводить манипуляции. После этого снимут опять. Мамочка приходит в себя в плане того, что открывает глаза, четыре часа позавчера провела в таком состоянии, вчера — два. Потихоньку в себя начинает приходить, но пока полностью парализована», — сообщила «АиФ-Новосибирск» дочь Елены Наталья.

Как ранее писал Сиб.фм, врач ковидного госпиталя Елена Новосельцева во время отдыха на Бали перенесла два инсульта и впала в кому. За то время, пока сибирячка находилась в частной клинике, действие ее страховки закончилось, и каждый день пребывания в стационаре стал обходиться родственникам в 200-300 тысяч рублей. Параллельно семья Новосельцевой пытается решить вопрос с эвакуацией женщины в Россию, однако пока даты вылета спецборта не установлена.