Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Россиянам рассказали, как не стать жертвой телефонных мошенников

Фото Россиянам рассказали, как не стать жертвой телефонных мошенников
Фото Россиянам рассказали, как не стать жертвой телефонных мошенников

Фото: Сиб.фм

В ГУ МВД России по Самарской области рассказали, как как не стать жертвой телефонных мошенников.

Сотрудники ГУ МВД России по Самарской области предупреждают, что ни в коем случае нельзя сообщать свои персональные данные, пароли и коды, так как мошенники с помощью этой информации смогут получить доступ к вашим денежным средствам, пишет sovainfo.ru.

Правоохранители рассказали о самых распространенных способах телефонного мошенничества и способах дать отпор аферистам.

  • СМС о зачислении средств. Если на ваш смартфон поступило сообщение о зачислении средств,нужно проверить состояние вашего счета, а затем заказать выписку в онлайн-банке.

  • Уведомление о подтверждении покупки и код. Если на мобильной телефон пришло подобное уведомление, ни в коем случае не нужно идти на поводу у мошенников, так как таким способом они пытаются списать с вашего счета деньги или подписать вас на ненужный платный сервис.

  • Случайный выигрыш или списание денег. Если кто-то звонит и говорит, что вы что-то выиграли или c вашей карты случайно списали деньги, нужно сразу закончить разговор.

  • Неприятности у родственников или друзей. В этом случае сотрудники советуют связаться с близкими и напрямую спросить, действительно ли это так.

Напомним, в Новосибирске и Санкт-Петербурге задержаны 10 мошенников с сетью кол-центров.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Дарья Бочкун
журналист

0

Теги

мошенничество
МВД
мошенники
жертвы
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

18450
Мобилизованные из Новосибирской области попросили Травникова продлить им отпуска
15200
Никогда не будут бедными: мужчины с этими именами обречены на богатство
10610
Стриптизерша из Новосибирска рассказала о стоимости танцев в приватных комнатах
10241
Бывший полпред в Сибири Сергей Меняйло попал под обстрел в зоне СВО
9467
В Новосибирске эксгибиционист оголился возле детской площадки в -22 градуса
8477
В Новосибирске 35-летняя женщина продаёт девственность за миллион долларов
7869
Жители Новосибирска больше 40 лет несут игрушки к могиле зверски убитого мальчика