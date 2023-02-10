Россиянам рассказали, как не стать жертвой телефонных мошенников

Фото: Сиб.фм
В ГУ МВД России по Самарской области рассказали, как как не стать жертвой телефонных мошенников.
Сотрудники ГУ МВД России по Самарской области предупреждают, что ни в коем случае нельзя сообщать свои персональные данные, пароли и коды, так как мошенники с помощью этой информации смогут получить доступ к вашим денежным средствам, пишет sovainfo.ru.
Правоохранители рассказали о самых распространенных способах телефонного мошенничества и способах дать отпор аферистам.
Напомним, в Новосибирске и Санкт-Петербурге задержаны 10 мошенников с сетью кол-центров.
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