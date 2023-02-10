Россиянам рассказали, как не стать жертвой телефонных мошенников

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В ГУ МВД России по Самарской области рассказали, как как не стать жертвой телефонных мошенников.

Сотрудники ГУ МВД России по Самарской области предупреждают, что ни в коем случае нельзя сообщать свои персональные данные, пароли и коды, так как мошенники с помощью этой информации смогут получить доступ к вашим денежным средствам, пишет sovainfo.ru.

Правоохранители рассказали о самых распространенных способах телефонного мошенничества и способах дать отпор аферистам.

СМС о зачислении средств. Если на ваш смартфон поступило сообщение о зачислении средств,нужно проверить состояние вашего счета, а затем заказать выписку в онлайн-банке.





Если на ваш смартфон поступило сообщение о зачислении средств,нужно проверить состояние вашего счета, а затем заказать выписку в онлайн-банке. Уведомление о подтверждении покупки и код. Если на мобильной телефон пришло подобное уведомление, ни в коем случае не нужно идти на поводу у мошенников, так как таким способом они пытаются списать с вашего счета деньги или подписать вас на ненужный платный сервис.





Если на мобильной телефон пришло подобное уведомление, ни в коем случае не нужно идти на поводу у мошенников, так как таким способом они пытаются списать с вашего счета деньги или подписать вас на ненужный платный сервис. Случайный выигрыш или списание денег. Если кто-то звонит и говорит, что вы что-то выиграли или c вашей карты случайно списали деньги, нужно сразу закончить разговор.





Если кто-то звонит и говорит, что вы что-то выиграли или c вашей карты случайно списали деньги, нужно сразу закончить разговор. Неприятности у родственников или друзей. В этом случае сотрудники советуют связаться с близкими и напрямую спросить, действительно ли это так.

Напомним, в Новосибирске и Санкт-Петербурге задержаны 10 мошенников с сетью кол-центров.