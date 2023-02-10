Следователи в Омске ищут жертв лже-газовщиков, арестованных после взрыва в Новосибирске

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Жителей Омска просят срочно обратиться в правоохранительные органы, если они столкнулись с лже-газовщиками, обвиняемыми во трагедии в Новосибирске.

В Омске следователи просят местных жителей оповестить правоохранительные органы в случае, если к ним домой приходили лже-газовщики, арестованные в Новосибирске по делу о взрыве газа. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщили в СУ СКР по региону. На сайте ведомства опубликовано уведомление о мошенничестве со стороны обвиняемых.

«Если к вам в 2022 – 2023 гг приходили работники из ООО «Межрегионгаз Сервис» и проводили работы по техническому диагностированию, обслуживанию и ремонту внутриквартирного газового оборудования. Если вы узнали лжегазовщиков (на фото), с которыми общались или заключали договоры на выполнение таких работ в 2022 — 2023 гг», — сказано в сообщении СК.

Омичей просят позвонить по телефону доверия следственного управления 395-506 или на телефон единой экстренной службы: 112.

Сегодня, 10 февраля Центральный суд Новосибирска отправил в СИЗО омичей Ирину Урбах и Евгения Ковун, которые проходят обвиняемыми по делу о взрыве в доме на Линейной, 39. Напарники заявляют, что непричастны к утечке газа, но и не отрицают, что меняли оборудование в нескольких квартирах в Заельцовском районе. Сиб.фм подробно рассказал о процессе по избранию меры пресечения фигурантам дела.