Напарники. Арестованные в Новосибирске газовщики заявили о своей непричастности к взрыву газа

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10 февраля Центральный суд Новосибирска отправил в СИЗО омичей Ирину Урбах и Евгения Ковун, которые проходят обвиняемыми по делу о взрыве в доме на Линейной, 39. Напарники заявляют, что непричастны к утечке газа, но и не отрицают, что меняли оборудование в нескольких квартирах в Заельцовском районе. Подробности из зала суда — в материале Сиб.фм.

Суд избрал меру пресечения подозреваемой по уголовному делу об оказании некачественных услуг после взрыва газа в доме №39 на Линейной улице. Заседание прошло в пятницу, 10 февраля в Центральном районном суде. 45-летняя Ирина Урбах отправлена в СИЗО до 9 апреля.

Урбах рассказала, что работала вместе с напарником. Сама она работы не производила.

«В доме №39 напарники побывали в трех квартирах, в соседнем отработали две заявки», — заявила обвиняемая.

В зале суда Урбах пояснила, что работы проводила 6 февраля. Вину в содеянном обвиняемая не признала. По словам женщины, она приехала в Новосибирск с напарником 5 февраля. В то же время она отметила, что с 6 по 9 число в доме был запах газа. Также ранее Сиб.фм пообщался с дочерью Ирины Урбах, она коротко рассказала о том, чем занималась её мать.

Спустя час второй подозреваемый по уголовному делу о взрыве газа и частичном обрушении жилого дома на Линейной улице 25-летний Евгений Кавун был арестован на два месяца. Вину он также не признал. Кавун заявил, что последний раз ремонт в доме №39 делали 6 февраля. По его словам, утечки газа не было, так как за три дня её якобы должны были заметить.

Также задержанный уточнил, что устроен неофициально в компании, от которой проводил ремонт. Основная его работа — такси. Кроме того, Кавун заявил, что между исполнителем и жильцами дома в каждом случае был заключен договор.

В ходе заседания Евгений Кавун просил не отправлять его в СИЗО, а поместить под домашний арест. Ходатайство он объяснял тем, что не собирается скрываться от следствия, а завтра, 11 февраля, у него день рождения. Адвокат обвиняемого заявил о планах обжаловать решение суда о помещении под стражу.

Позже следствие предъявило обвинение Ирине Урбах и Евгению Кавуну. По версии следствия, подозреваемые представлялись сотрудниками сотрудниками ООО «Межрегионгаз Сервис». Они якобы выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в домах на улице Линейной.

«...предъявлено обвинение 45-летней и 25-летнему жителям Омской области в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть более двух лиц)», — уточнили в СУ СКР по Новосибирской области.

В Новосибирской области 10 февраля объявлен траур по погибшим в результате взрыва и частичного обрушения пятиэтажки на улице Линейной, 39. По последним данным, 13 человек скончались, еще более 20 пострадали. На месте ЧП продолжается разбор завалов.

Напомним, ранее Сиб.фм опубликовал 10 кадров разрушенной пятиэтажки после разбора завалов.