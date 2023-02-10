В Новосибирске подозреваемую по делу о взрыве газа Ирину Урбах отправили в СИЗО

Фото: Сиб.фм

Ирина Урбах, подозреваемая по делу о взрыве дома в Новосибирске, арестована.

Суд избрал меру пресечения подозреваемой по уголовному делу об оказании некачественных услуг после взрыва газа в доме №39 на Линейной улице. Заседание прошло в пятницу, 10 февраля в Центральном районном суде. 45-летняя Ирина Урбах отправлена в СИЗО до 9 апреля.

Урбах не признала вину. По словам женщины, она приехала в Новосибирск с напарником 5 февраля. Уже 6 февраля они меняли трубы в доме №39 на Линейной улице, однако сама она работы не проводила, говорит Урбах. В то же время она отметила, что с 6 по 9 число в доме был запах газа.

В Новосибирской области 10 февраля объявлен траур по погибшим в результате взрыва и частичного обрушения пятиэтажки на улице Линейной, 39. По последним данным, 13 человек скончались, еще более 20 пострадали. На месте ЧП продолжается разбор завалов.

Сегодня стихийный мемориал образовался на месте гибели жильцов дома на улице Линейной, 39 в Новосибирске после взрыва газа. Люди несут цветы и игрушки к месту трагедии. Также на снегу появился портрет одного из погибших.

Напомним, ранее Сиб.фм опубликовал 10 кадров разрушенной пятиэтажки после разбора завалов.