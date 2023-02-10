Ученые установили, что ограничение калорий замедляет старение

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Ученые установили, что снижение калорийности питания на 25% замедляет старение.

Ученые из Колумбийского университета провели эксперимент по снижению калорий в рационе питания взрослых людей и установили, что ограничение калорийности на 25% замедляет старения организма человека, пишет RuNews24.ru.

В рамках исследования одну группу людей в течение двух лет кормили низкокалорийной пищей, в то время как вторая придерживалась своего обычного рациона. До и после у всех добровольцев изучили уровень биомаркеров в ДНК, которые с возрастом меняются.

В результате удалось выяснить, что темпы старения людей из экспериментальной группы замедлились на 2-3%.

Напомним, ученые установили, что городские пробки негативно сказываются на работе мозга.