Уроженец Новосибирской области Иван Трубицын погиб в ходе СВО

Фото: «Новосибирск скорбит»/ВК

Военнослужащий из Новосибирской области Иван Трубицын погиб при проведении спецоперации.

Уроженец Убинского района Новосибирской области Иван Трубицын погиб в ходе выполнения задач спецоперации. Об этом сообщили в районной администрации.

Иван Трубицын был стрелком 4 мотострелкового взвода и погиб 2 февраля в районе города Кременная при выполнении боевых задач. Военнослужащий родился 19 ноября 1998 года в селе Крутоозерное, 24 октября был мобилизован.

О дате и месте проведения похорон Ивана Трубицына администрация Убинского района пообещала сообщить позже.

Напомним, ранее мобилизованные из Новосибирской области попросили Травникова продлить им отпуска.