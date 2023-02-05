Мобилизованные из Новосибирской области попросили Травникова продлить им отпуска

Фото: Андрей Травников/тг

Участникам СВО из Новосибирской области могут продлить отпуск.

Мобилизованные граждане из Новосибирской области могут получить продлённый отпуск из-за того, что при его расчёте не будет учитываться дорога домой. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников, отвечая на соответствующие просьбы родственников.

«Родные просили при предоставлении отпуска военнослужащим не учитывать время, которое они провели в дороге. Это будем обсуждать с военными, но уже командиры подтвердили, что могут продлить отпуска», — сообщил глава региона в своём телеграм-канале.

Кроме того, родственники мобилизованных заявили о невозможности связаться с ними. Андрей Травников предложил наладить связь через командиров новосибирских подразделений в зоне проведения спецоперации.

Ранее депутат Антонов прокомментировал слухи о второй волне мобилизации. По его словам, в этом нет необходимости, и сейчас в зоне проведения спецоперации находится достаточно военнослужащих для выполнения задач.

Напомним, ранее губернатор Новосибирской области заявил, что мечтает встретиться с Анной Кикиной после её возвращения на Землю.