«В нашей школе есть герой»: в Новосибирске 10-классник спасал пострадавших при взрыве газа на Линейной

Фото: Сиб.фм

Десятиклассник, который шёл в школу мимо дома на Линейной, пострадал при взрыве, однако остался, чтобы помогать другим жильцам.

В Новосибирске ученик десятого класса гимназии №9 помогал спасать пострадавших при взрыве газа в доме №39 на Линейной улице. Об этом Сиб.фм сообщила директор школы Наталья Загорулько. По её словам, рано утром парень шёл в школу, когда его накрыло взрывной волной. Однако школьник не испугался — он остался помогать пострадавшим.

«Его отбросило в снег. Он поднялся, услышал крики жильцов, потом с какими-то мужчинами вытащил труп человека. Затем вместе с другими жильцами услышал крики помощи пожилой женщины из подъезда, который не рухнул. С этими мужчинами они вытаскивали из окна женщину. Когда начали приезжать спецслужбы, их, конечно, уже отогнали», — вспоминает директор школы.

Несмотря на свой героический поступок, школьник не стал о нём распространяться и продолжает занятия.

«Он никому ничего не сказал, только уже вечером маме — потому что перестал слышать на одно ухо. Сейчас он в школе сидит на уроках, он мой ученик», — говорит собеседница.

Директор школы называет десятиклассника героем.

В Новосибирской области 10 февраля объявлен траур по погибшим в результате взрыва и частичного обрушения пятиэтажки на улице Линейной, 39. По последним данным, 13 человек скончались, еще более 20 пострадали. На месте ЧП продолжается разбор завалов.

Ранее Сиб.фм рассказывал, как сотни жителей Новосибирска собрали гуманитарную помощь пострадавшим от взрыва