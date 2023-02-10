В Новосибирске арестовали державшую собак на морозе 61-летнюю женщину

Фото СУ СКР по Новосибирской области

В Новосибирске суд на 2 месяца арестовал местную жительницу по делу о жестоком обращении с животными.

Октябрьский районный суд Новосибирска отправил в СИЗО 61-летнюю местную жительницу, которая содержала десятки собак в не отапливаемом помещении. В изоляторе женщина будет находится до 8 апреля.

Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Прокуратурой Октябрьского района поддержано поступившее в суд ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу обвиняемой в жестоком обращении с животными", — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Как ранее писал Сиб.фм, сибирячка была задержана после публикаций в СМИ. Для проверки информации на место выезжали следователи.

«Изъяты 29 собак, часть из которых погибла. В ходе принудительного изъятия животных с территории домовладения и квартиры 61-летняя женщина с целью оказания сопротивления законному действию сотрудников полиции выразилась в их адрес оскорбительными высказываниями с грубой нецензурной бранью, после чего нанесла представителям власти множественные удары руками по телу», — уточнили в СКР.

Напомним, в феврале жители Днепровской улицы в Новосибирске пожаловались на большую свору собак. По их словам, женщина развела 50 собак и выпускает их на самовыгул.