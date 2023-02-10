В Новосибирске изберут меру пресечения задержанным из-за взрыва газа

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Центральный суд Новосибирска изберет меру пресечения задержанным из-за взрыва газа на Линейной,39.

В Новосибирске Центральный суд в пятницу, 10 февраля, изберет меру пресечения жителям Омской области, которые причастны к взрыву дома на Линейной, в результате которого погибло 13 человек.

Напомним, очевидцы рассказывали. что накануне трагедии женщина и мужчина ходили по квартирам и предлагали проверить газовое оборудование.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске названы имена подозреваемых по делу о взрыве газа на Линейной.