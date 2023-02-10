В Новосибирске названы имена подозреваемых по делу о взрыве газа на Линейной

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Подозреваемые по делу о частичном обрушении дома в Новосибирске, работали в омской газовой службе.

После трагедии, 9 февраля, силовики задержали двух жителей Омской области. 25 летний омич сообщил, что они проводили работы и в 4, 9 и 21 квартирах дома.

"Мы сами осматриваем территорию и работаем. Заключаем договор с жильцами", — сообщил он.

Задержанными подозреваемыми являются 45-летняя Ирина Урбах и 25-летний Евгений Кавун из Омской области. Об этом сообщает РЕНТВ со ссылкой на источник.

Они официально работали в омской газовой службе. Ирина была ранее судима по статье "побои".

Напомним, в Новосибирске УФСБ опубликовало видео с подозреваемыми по делу о взрыве газа, где омич рассказал, что якобы работал на «Межрегионгаз Сервис», но без договора.

Как ранее писал Сиб.фм, Следователи задержали в Новосибирске двух жителей Омской области, подозреваемых по уголовному делу о взрыве газа.