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В Новосибирске изменится расписание электричек с 23 февраля

Фото В Новосибирске изменится расписание электричек с 23 февраля
Фото В Новосибирске изменится расписание электричек с 23 февраля

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Перед Днём защитника Отечества в Новосибирске временно изменится расписание электропоездов.

В Новосибирске в канун Дня защитника Отечества изменится расписание пригородных поездов. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщили в компании АО «Экспресс-пригород».

С 23 по 26 февраля поездка будут ходить по расписанию выходного дня, а пассажиров попросили учитывать в маршруте в этот период.

Как писал ранее портал СибФм, один из январских праздничных выходных, а точнее 1 января, перенесён на февраль и присоединён ко Дню Защитника отечества. Так как сам праздничный день 23 февраля в наступившем 2023 году выпадает на четверг, на пятницу 24 февраля переносится январский выходной.

Таким образом февральский праздник удлиняется на три дня с 23 по 26 включительно.

Напомним, ранее опубликован прогноз погоды на февраль 2023 в Новосибирске.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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