В Новосибирске похолодает до -37 градусов на выходных

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

В Новосибирск придёт похолодание до -37 градусов на ближайших выходных.

В Новосибирске резко похолодает на ближайших выходных, сказано в прогнозе на сайте Западно-Сибирского УГМС.

В ночь на субботу, 11 февраля, в области местами ожидается понижение температуры воздуха до -37 градусов. Днём в этот день воздух прогреется до -14...-19 градусов, однако местами возможно похолодание до -24 градусов.

Той же ночью в самом Новосибирске похолодает до -30 градусов, в пригороде ожидается температура до -32...-34 градусов. Днём потеплеет до -17 градусов.

Кроме того, на дорогах Новосибирской области ожидается гололёд, также возможен туман.

Напомним, новосибирск попал в топ-3 регионов с самой холодной погодой в феврале.