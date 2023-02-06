Новосибирск попал в топ-3 регионов с самой холодной погодой в феврале

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Новосибирск оказался одним из самых холодных городов-миллионников по итогам февраля.

Новосибирск попал на третье место в списке российских городов-миллионников с самой холодной погодой в феврале.

По итогам 10 лет средняя февральская температура составила -13,7 градусов, а количество ясных дней в этом месяце — 3,8.

Самыми холодными миллионниками стали Омск и Красноярск, где температура воздуха в феврале составила в среднем -14,6 и -14,3 градуса соответственно.

Ранее сообщалось, что с понедельника, 6 февраля, в Новосибирской области похолодает до -27 градусов, а также пойдет снег. Как сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре, снегопады будут не такими интенсивными, как в январе.

Ночью на понедельник, 6 февраля, в Новосибирской области ожидаются заморозки до -27 градусов со средней температурой по региону -16..-21 градус. Днем потеплеет до -9..-14, местами -3..-8 градусов. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с с порывами до 13 м/с. Во вторник, 7 февраля, днем -8..-13 градусов, ветер сменит направление на северо-западный такой же силы. Оба дня по области синоптики прогнозируют местами небольшой снег. 8 и 9 февраля осадков не ожидается — со среды до выходных о снегопадах по области не сообщают.

Напомним, в Новосибирске отменили режим «чёрного неба» с 6 февраля.