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В Новосибирске отменили режим «чёрного неба» с 6 февраля

Фото В Новосибирске отменили режим «чёрного неба» с 6 февраля
Фото В Новосибирске отменили режим «чёрного неба» с 6 февраля

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

В Новосибирске не продлили режим неблагоприятных метеоусловий.

Режим неблагоприятных метеорологических условий (режим «чёрного неба») в Новосибирске не продлили 6 февраля. Соответствующее оповещение сняли с сайта Западно-Сибирского УГМС.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске режим НМУ продлили до понедельника, 6 февраля.

Режим «чёрного неба» в Новосибирске действует со среды, 1 февраля. Ранее режим «чёрного неба» в Новосибирске вводили 25 ноября. Тогда неблагоприятные метеоусловия в городе сохранялись на протяжении почти двух недель. После этого специальные сервисы также фиксировали повышенный уровень загрязнения воздуха, однако официально режим НМУ не вводился.

Напомним, накануне Минприроды НСО объяснило правило поведения при режиме «чёрного неба».

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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