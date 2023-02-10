Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество проиcшествия

В Новосибирске суд арестовал второго подозреваемого по делу о взрыве газа

Фото В Новосибирске суд арестовал второго подозреваемого по делу о взрыве газа
Фото В Новосибирске суд арестовал второго подозреваемого по делу о взрыве газа

Фото: Сиб.фм

Евгений Кавун отправлен в СИЗО по делу о взрыве газа в жилом доме Новосибирска.

Второй подозреваемый по уголовному делу о взрыве газа и частичном обрушении жилого дома на Линейной улице 25-летний Евгений Кавун арестован на два месяца. Решение принял Центральный районный суд в пятницу, 10 февраля. Кавун отправлен в СИЗО до 9 апреля.

Кавун не признал вину в содеянном и заявил, что последний раз ремонт в доме №39 делали 6 февраля. По его словам, утечки газа не было, так как за три дня её якобы должны были заметить. Также задержанный уточнил, что устроен неофициально в компании, от которой проводил ремонт. Основная его работа — такси. Кроме того, Кавун заявил, что между исполнителем и жильцами дома в каждом случае был заключен договор.

Ранее суд также избрал меру пресечения другой подозреваемой по уголовному делу об оказании некачественных услуг после взрыва газа Ирине Убрах. Она также отправлена в СИЗО до 9 апреля. Урбах не признала вину. По словам женщины, она приехала в Новосибирск с напарником 5 февраля. Уже 6 февраля они меняли трубы в доме №39 на Линейной улице, однако сама она работы не проводила, говорит Урбах. В то же время она отметила, что с 6 по 9 число в доме был запах газа.

В Новосибирской области 10 февраля объявлен траур по погибшим в результате взрыва и частичного обрушения пятиэтажки на улице Линейной, 39. По последним данным, 13 человек скончались, еще более 20 пострадали. На месте ЧП продолжается разбор завалов.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

1

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

18486
Мобилизованные из Новосибирской области попросили Травникова продлить им отпуска
15421
Никогда не будут бедными: мужчины с этими именами обречены на богатство
10664
Стриптизерша из Новосибирска рассказала о стоимости танцев в приватных комнатах
10253
Бывший полпред в Сибири Сергей Меняйло попал под обстрел в зоне СВО
9481
В Новосибирске эксгибиционист оголился возле детской площадки в -22 градуса
8495
В Новосибирске 35-летняя женщина продаёт девственность за миллион долларов
7885
Жители Новосибирска больше 40 лет несут игрушки к могиле зверски убитого мальчика