В Новосибирске суд арестовал второго подозреваемого по делу о взрыве газа

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Евгений Кавун отправлен в СИЗО по делу о взрыве газа в жилом доме Новосибирска.

Второй подозреваемый по уголовному делу о взрыве газа и частичном обрушении жилого дома на Линейной улице 25-летний Евгений Кавун арестован на два месяца. Решение принял Центральный районный суд в пятницу, 10 февраля. Кавун отправлен в СИЗО до 9 апреля.

Кавун не признал вину в содеянном и заявил, что последний раз ремонт в доме №39 делали 6 февраля. По его словам, утечки газа не было, так как за три дня её якобы должны были заметить. Также задержанный уточнил, что устроен неофициально в компании, от которой проводил ремонт. Основная его работа — такси. Кроме того, Кавун заявил, что между исполнителем и жильцами дома в каждом случае был заключен договор.

Ранее суд также избрал меру пресечения другой подозреваемой по уголовному делу об оказании некачественных услуг после взрыва газа Ирине Убрах. Она также отправлена в СИЗО до 9 апреля. Урбах не признала вину. По словам женщины, она приехала в Новосибирск с напарником 5 февраля. Уже 6 февраля они меняли трубы в доме №39 на Линейной улице, однако сама она работы не проводила, говорит Урбах. В то же время она отметила, что с 6 по 9 число в доме был запах газа.

В Новосибирской области 10 февраля объявлен траур по погибшим в результате взрыва и частичного обрушения пятиэтажки на улице Линейной, 39. По последним данным, 13 человек скончались, еще более 20 пострадали. На месте ЧП продолжается разбор завалов.