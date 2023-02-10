В Новосибирске ввели режим неблагоприятных метеоусловий

Фото: Густаво Зырянова / Сиб.фм
Режим "черного неба" ввели в Новосибирске.
Режим неблагоприятных метеоусловий ввели в Новосибирске до 12 февраля. Об этом сообщили в Западно-Сибирского УГМС.
"В период с 18:00 (14:00 мск) часов 9 февраля до 13:00 (09:00 мск) 12 февраля 2023 года на территории г. Новосибирска ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе I степени опасности", — сообщили на сайте.
Как ранее писал Сиб.фм, жители Новосибирска испугались дыма из котельной.
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