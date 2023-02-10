Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

проиcшествия

В Новосибирске ввели режим неблагоприятных метеоусловий

Фото В Новосибирске ввели режим неблагоприятных метеоусловий
Фото В Новосибирске ввели режим неблагоприятных метеоусловий

Фото: Густаво Зырянова / Сиб.фм

Режим "черного неба" ввели в Новосибирске.

Режим неблагоприятных метеоусловий ввели в Новосибирске до 12 февраля. Об этом сообщили в Западно-Сибирского УГМС.

"В период с 18:00 (14:00 мск) часов 9 февраля до 13:00 (09:00 мск) 12 февраля 2023 года на территории г. Новосибирска ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе I степени опасности", — сообщили на сайте.

Как ранее писал Сиб.фм, жители Новосибирска испугались дыма из котельной.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Дамир Трубников

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

18342
Мобилизованные из Новосибирской области попросили Травникова продлить им отпуска
14521
Никогда не будут бедными: мужчины с этими именами обречены на богатство
10493
Стриптизерша из Новосибирска рассказала о стоимости танцев в приватных комнатах
10204
Бывший полпред в Сибири Сергей Меняйло попал под обстрел в зоне СВО
9432
В Новосибирске эксгибиционист оголился возле детской площадки в -22 градуса
8323
В Новосибирске 35-летняя женщина продаёт девственность за миллион долларов
7813
В Новосибирске новый троллейбус «Горожанин» попал в ДТП с «УАЗом»