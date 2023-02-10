В Новосибирске загорелся автобус с пассажирами

Фото: Прокуратура Новосибирской области

В Новосибирске в пассажирском автобусе произошло возгорание, прокуратура начала проверку.

В Новосибирске в районе ТЭЦ-5 загорелся автобус с пассажирами. Инцидент произошёл днём в пятницу, 10 февраля, сообщили в прокуратуре региона. Ведомство начало проверку по факту происшествия.

«Предварительно установлено, что возгорание произошло вследствие технической неисправности», — уточнили в прокуратуре.

Водитель и пассажиры эвакуировались самостоятельно, в результате возгорания никто из них не пострадал, сообщили в надзорном органе.

Также прокуратура выяснит соблюдение норм технического состояния транспортных средств в ПАТП N6.

Напомним, сегодня под Новосибирском «Газель» с пассажирами столкнулась с несколькими фурами.