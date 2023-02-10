"Очнулась на развалинах на 3 этаже": в Новосибирске женщину чуть не убило плитой рухнувшей пятиэтажки

Фото: Сиб.фм
В Новосибирске семья чудом спаслась после взрыва газа в пятиэтажке на улице Линейной.
Наталья жила со своей семьей во 2 подъезде на 5 этаже в доме на Линейной, 39, где взорвался газ. В четверг, 9 февраля, она собиралась на работу и почувствовала запах газа. Свою историю она рассказала корреспонденту Сиб.фм
"Прошла на кухню, у меня не пахло. Поняла, что где-то в подъезде", — вспоминает женщина.
Когда они с мужем вышли на лестничную площадку, произошел взрыв. Бетонные перекрытия полетели вниз. Большой осколок прилетел в голову Наталье.
"Меня прижало и я куда-то полетела. Я на время потеряла сознание и когда очнулась, мы оказались на развалинах на 3 этаже", — делится сибирячка.
Первым делом она начала просить помощь у соседей, чтобы спасли ее ребенка.
"Кричала соседям, чтобы спасли хотя бы нашего ребенка", — рассказывает женщина о первых минутах трагедии.
Позже их спасли сотрудники МЧС через лестницу.
Ночевала семья у родственников. Администрация пока собирает все документы и должна выделить материальную помощь.
"Получили уже вещи и продукты", — отметила женщина
Как ранее писал Сиб.фм, дочь задержанной по делу о взрыве газа в Новосибирске рассказала о работе матери
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