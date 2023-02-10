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Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
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Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
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Дочь задержанной по делу о взрыве газа в Новосибирске рассказала подробности

Фото Дочь задержанной по делу о взрыве газа в Новосибирске рассказала подробности
Фото Дочь задержанной по делу о взрыве газа в Новосибирске рассказала подробности

Фото: соцсети, Сиб.фм

Дочь Ирины Урбах рассказала подробности о работе своей матери.

В Новосибирске стали известны имена подозреваемых по делу о взрыве газа на Линейной, 39. Это Ирина Урбах и 25-летний Евгений Кавун.

По словам дочери, Ирина и Евгений были коллегами. Приехали из Омска в Новосибирск, чтобы предлагать свои услуги по смене газового оборудования.

Зачем они представлялись сотрудниками «Межрегионгаз Сервис», Яна пояснить не смогла.

"Я ничего не знаю. Я все тоже самое слышала только с новостей", — отметила Янина.

Также, девушка рассказала, что с ней пока не связывались правоохранительные органы.

Напомним, В Новосибирске спасатели завершили разбор завалов дома на Линейной, где погибли 13 человек.

После взрыва газа в пятиэтажке на улице Линейной в Новосибирске задержали "лже-газовщиков" из Омской области.

Задержанные Евгений рассказал, что они работали в 4, 9 и 21 квартирах.

Накануне, перед взрывом, жители дома чувствовали запах газа.

В пятницу, 10 февраля, подозреваемым должны избрать меру пресечения в Центральном суду Новосибирска.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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