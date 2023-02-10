В Новосибирской области правоохранительная сфера названа самой коррумпированной

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Прокуратура Новосибирской области назвала сферу, в которой в 2022 году было выявлено больше всего коррупционных преступлений.

Правоохранительная сфера Новосибирской области признана самой коррумпированной по итогам 2022 года. Такие данные приводит издание РБК-Новосибирск со ссылкой на региональную прокуратуру.

В надзорном ведомстве посчитали, что в минувшем году к уголовной ответственности за коррупционные преступления были привлечены 10 сотрудников полиции, 3 сотрудника ГУФСИН и 2 представителя службы судебных приставов.

Также по данным прокуратуры, фактов получения взяток в 2022 году не выявлено в сфере здравоохранения. Тогда как в остальных сферах зафиксированы коррупционные преступления с участием сотрудников органов местного самоуправления, преподавателя, сотрудник УФНС.

Всего в 2022 году совершено 125 преступлений, связанных со взяточничеством. В 62 случаях взятки брали, в 15-ти — давали.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске на четверых сотрудников и начальника отдела по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП) завели еще 8 уголовных дел. Ранее в вымогательстве взятки подозревали только троих.