В новосибирском метрополитене почтили память погибшего при взрыве сотрудника

Фото: Новосибирский метрополитен

В метро Новосибирска почтили память погибшего при взрыве старшего мастера электромеханической службы Александра Дурасова.

В метрополитене почтили память погибшего при взрыве старшего мастера электромеханической службы Александра Дурасова.

Стало известно, что Александр в роковой день, 9 февраля, проходил мимо дома на Линейной, 39 и погиб от взрыва газа.

Сибиряк родился 11 марта 1979 года в Экибастузе. После окончания вуза получил диплом горного инженера. В метро работал с осени 2013 года.

Его ценили за деловые качества и профессионализм. Он был хорошим другом. Кроме этого, Александр увлекался философией, шахматами и музыкой. Издал книгу своих стихов.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске спасли кошку, которая сутки просидела за шкафом в разрушенном доме на Линейной.