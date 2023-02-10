В Тюмени арестовали учителя истории за развращение несовершеннолетних

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В Тюмени арестовали учителя истории. Мужчину обвиняют в развращении несовершеннолетних без применения насилия.
Учителя истории одной из школ Тюмени задержали по обвинению в развращении несовершеннолетних без применения насилия, пишет МегаТюмень.
В пресс-службе судебной системы региона сообщили, что преподаватель присылал учащимся сообщения неоднозначного характера, а также приглашал их в гости к себе домой.
В качестве меры пресечения для обвиняемого избрано заключение под стражу до 5 апреля текущего года, добавили в ведомстве.
Напомним, трех Забайкальцев арестовали за групповое надругательство над 25-летней девушкой.
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