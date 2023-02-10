Врач назвала проверенный способ борьбы с лишним весом

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По словам врача Ольги Чирковой, упражнения на пресс не помогут убрать жир с боков и живота.
Упражнениями на пресс и наклонами нельзя согнать весь жир с живота и боков. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru рассказала терапевт Ольга Чиркова. По ее словам, избавиться от лишнего веса помогут правильное питание, полноценный сон, кардио- и силовые тренировки.
«Правильно питайтесь, считайте калории, высыпайтесь, чередуйте кардио- и силовые тренировки и делайте лимфодренажный массаж», — добавила терапевт.
Напомним, терапевт предупредила о жутком похмелье от сладкого.
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