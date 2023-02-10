Задержанный по делу о взрыве в Новосибирске Кавун опроверг причастность к утечке газа

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Второй подозреваемый по уголовному делу о взрыве газа в Новосибирске не признаёт вину.

Подозреваемый по уголовному делу о взрыве и частичном обрушении дома на Линейной улице 25-летний Евгений Кавун заявил, что за работу по замене труб в квартирах жильцы платили по 1600 рублей. Об этом он сообщил в ходе заседания по избранию меры пресечения в Центральном районном суде.

Кавун не признал вину в содеянном и заявил, что последний раз ремонт в доме №39 делали 6 февраля. По его словам, утечки газа не было, так как за три дня её якобы должны были заметить. Также задержанный уточнил, что устроен неофициально в компании, от которой проводил ремонт. Основная его работа — такси. Кроме того, Кавун заявил, что между исполнителем и жильцами дома в каждом случае был заключен договор.

Судебное заседание по избранию меры пресечения закрыли от представителей прессы по ходатайству адвоката подозреваемого.

Ранее суд избрал меру пресечения другой подозреваемой по уголовному делу об оказании некачественных услуг после взрыва газа Ирине Убрах. Она также отправлена в СИЗО до 9 апреля. Урбах не признала вину. По словам женщины, она приехала в Новосибирск с напарником 5 февраля. Уже 6 февраля они меняли трубы в доме №39 на Линейной улице, однако сама она работы не проводила, говорит Урбах. В то же время она отметила, что с 6 по 9 число в доме был запах газа.

В Новосибирской области 10 февраля объявлен траур по погибшим в результате взрыва и частичного обрушения пятиэтажки на улице Линейной, 39. По последним данным, 13 человек скончались, еще более 20 пострадали. На месте ЧП продолжается разбор завалов.