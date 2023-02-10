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Запах газа в квартире: куда звонить в случае утечки газа

Фото Запах газа в квартире: куда звонить в случае утечки газа
Фото Запах газа в квартире: куда звонить в случае утечки газа

Фото: Густаво Зырянова / Сиб.фм

О чем необходимо знать, если в доме пахнет газом.

Во многих квартирах и жилых домах используют газ. Как правило, это недорогое и очень практичное топливо. Утечка газа может привести к необратимым и тяжелым последствиям. Чтобы таких последствий избежать, специалисты рекомендуют соблюдать несколько простых правил:

Если в квартире чувствуется сильный запах газа:

  • Не включайте свет, электроприборы и даже не звоните из квартиры.
  • Закройте дыхательные пути плотной тканью, пройдите к окнам и распахните их, устройте сквозняк.
  • Закройте вентиль газовой трубе, далее — действуйте по обстановке.
  • Если источник запаха сразу установить не удалось, позвоните от соседей в аварийную газовую службу по телефону 04, 040, 112 и вызовите специалистов для проверки газовых приборов на предмет утечки газа.

Если в квартире произошла утечка газа:

  • При запахе газа в своей квартире отключите газ и распахните окна.
  • Выведите домочадцев на свежий воздух.
  • Обесточьте квартиру.
  • Вызовите аварийную газовую службу по телефону 04, 040, 112 , дождитесь прибытия бригады на улице.
  • Если в газовой горелке погасло пламя, не пытайтесь зажечь его.
  • Перекройте кран его подачи.
  • Откройте окна для проветривания.
  • Подождите, пока горелка остынет, закройте окна, включайте газ.
  • При скоплении газа, перекройте его подачу и дышите через мокрую ткань.
  • При высокой концентрации газа эвакуируйте членов своей семьи, ближайших соседей.
  • Вызовите ава­рийную газовую службу.
  • Окажите помощь пострадавшим от отравления газом.

Если есть угроза утечки газа в подъезде:

  • Запах в подъезде — постарайтесь определить место его утечки.
  • Предупредите соседей об опасности.
  • Откройте окна для проветривания подъезда.
  • Позвоните по 04, 040, 112 в аварийную газовую службу.
  • Сообщите в диспетчерскую своей жилищной компании о необходимости отключения лифта.
  • Нельзя курить, пользоваться открытым огнем; пользоваться лифтом; нажимать на кнопки электрозвонков; включать / выключать свет и электроприборы; звонить по телефону.

Ранее Сиб.фм рассказывал о вторых сутках после взрыва в доме на Линейной.

 

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Автор:
Мария Токарева
журналист

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