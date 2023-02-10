Запах газа в квартире: куда звонить в случае утечки газа

Фото: Густаво Зырянова / Сиб.фм

О чем необходимо знать, если в доме пахнет газом.

Во многих квартирах и жилых домах используют газ. Как правило, это недорогое и очень практичное топливо. Утечка газа может привести к необратимым и тяжелым последствиям. Чтобы таких последствий избежать, специалисты рекомендуют соблюдать несколько простых правил:

Если в квартире чувствуется сильный запах газа:

Не включайте свет, электроприборы и даже не звоните из квартиры.

Закройте дыхательные пути плотной тканью, пройдите к окнам и распахните их, устройте сквозняк.

Закройте вентиль газовой трубе, далее — действуйте по обстановке.

Если источник запаха сразу установить не удалось, позвоните от соседей в аварийную газовую службу по телефону 04, 040, 112 и вызовите специалистов для проверки газовых приборов на предмет утечки газа.

Если в квартире произошла утечка газа:

При запахе газа в своей квартире отключите газ и распахните окна.

Выведите домочадцев на свежий воздух.

Обесточьте квартиру.

Вызовите аварийную газовую службу по телефону 04, 040, 112 , дождитесь прибытия бригады на улице.

Если в газовой горелке погасло пламя, не пытайтесь зажечь его.

Перекройте кран его подачи.

Откройте окна для проветривания.

Подождите, пока горелка остынет, закройте окна, включайте газ.

При скоплении газа, перекройте его подачу и дышите через мокрую ткань.

При высокой концентрации газа эвакуируйте членов своей семьи, ближайших соседей.

Вызовите ава­рийную газовую службу.

Окажите помощь пострадавшим от отравления газом.

Если есть угроза утечки газа в подъезде:

Запах в подъезде — постарайтесь определить место его утечки.

Предупредите соседей об опасности.

Откройте окна для проветривания подъезда.

Позвоните по 04, 040, 112 в аварийную газовую службу.

Сообщите в диспетчерскую своей жилищной компании о необходимости отключения лифта.

Нельзя курить, пользоваться открытым огнем; пользоваться лифтом; нажимать на кнопки электрозвонков; включать / выключать свет и электроприборы; звонить по телефону.

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