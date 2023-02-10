Запах газа в квартире: куда звонить в случае утечки газа

О чем необходимо знать, если в доме пахнет газом.
Во многих квартирах и жилых домах используют газ. Как правило, это недорогое и очень практичное топливо. Утечка газа может привести к необратимым и тяжелым последствиям. Чтобы таких последствий избежать, специалисты рекомендуют соблюдать несколько простых правил:
Если в квартире чувствуется сильный запах газа:
- Не включайте свет, электроприборы и даже не звоните из квартиры.
- Закройте дыхательные пути плотной тканью, пройдите к окнам и распахните их, устройте сквозняк.
- Закройте вентиль газовой трубе, далее — действуйте по обстановке.
- Если источник запаха сразу установить не удалось, позвоните от соседей в аварийную газовую службу по телефону 04, 040, 112 и вызовите специалистов для проверки газовых приборов на предмет утечки газа.
Если в квартире произошла утечка газа:
- При запахе газа в своей квартире отключите газ и распахните окна.
- Выведите домочадцев на свежий воздух.
- Обесточьте квартиру.
- Вызовите аварийную газовую службу по телефону 04, 040, 112 , дождитесь прибытия бригады на улице.
- Если в газовой горелке погасло пламя, не пытайтесь зажечь его.
- Перекройте кран его подачи.
- Откройте окна для проветривания.
- Подождите, пока горелка остынет, закройте окна, включайте газ.
- При скоплении газа, перекройте его подачу и дышите через мокрую ткань.
- При высокой концентрации газа эвакуируйте членов своей семьи, ближайших соседей.
- Вызовите аварийную газовую службу.
- Окажите помощь пострадавшим от отравления газом.
Если есть угроза утечки газа в подъезде:
- Запах в подъезде — постарайтесь определить место его утечки.
- Предупредите соседей об опасности.
- Откройте окна для проветривания подъезда.
- Позвоните по 04, 040, 112 в аварийную газовую службу.
- Сообщите в диспетчерскую своей жилищной компании о необходимости отключения лифта.
- Нельзя курить, пользоваться открытым огнем; пользоваться лифтом; нажимать на кнопки электрозвонков; включать / выключать свет и электроприборы; звонить по телефону.
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