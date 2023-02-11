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общество

Арестованная после взрыва газа в Новосибирске Урбах оказалась должницей

Фото Арестованная после взрыва газа в Новосибирске Урбах оказалась должницей
Фото Арестованная после взрыва газа в Новосибирске Урбах оказалась должницей

Фото: Сиб.фм

Арестованная Урбах после взрыва газа в Новосибирске оказалась должницей.

Обвиняемая по делу о взрыве газа в Новосибирске Ирина Урбах оказалась должницей по кредитам. Данные о ее просроченных платежах опубликованы на сайте УФССП по Омской области.

Приставы возбудили в отношении 45-летней Ирины Урбах 19 исполнительных производств. Однако, суммы указаны не по всем документам.

Ирина Урбах задолжала больше 122 тысяч рублей. Женщина не может оплатить взятые в банках кредиты.

Также в ходе заседания 10 февраля стало известно, что женщина ранее привлекалась за неисполнение своих родительских обязанностей. У Ирины есть 18-летняя дочь Яна. Девушка не верит, что ее мать может быть причастна к гибели людей.

Следственный комитет в Омской области сейчас ищет возможных свидетелей, которые пострадали от действий мошенников.

Сиб.фм ранее сообщал о том, что подозреваемую по делу о взрыве газа Ирину Урбах отправили в СИЗО.

 

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Автор:
Мария Токарева
журналист

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