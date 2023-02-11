Депутат после драки с молодёжью под Новосибирском попал в больницу

Скриншот с видео Алексея Астафьева

Скандал с избиением двух молодых людей в р.п. Колывань Новосибирской области набирает обороты: пострадавшие боятся притеснений, а депутат районного Совета Сергей Заболотский оказался в больнице.

Конфликт произошёл ещё в последний день января. Достоянием общественности его сделал бывший депутат районного Совета, блогер Алексей Астафьев. Он разместил у себя на YouTube-канале видео после обращения к нему двух молодых людей.

«Один из них мне позвонил, мы договорились о съёмке. Я ему сказал: «подумай». Потом он мне перезвонил и сказал, что согласен. Я к нему подъехал, и мы начали записывать видео», — рассказал Сиб.фм Алексей Астафьев.

Иван и Андрей 22 и 23 лет рассказали, что решили покататься на машине около одной из колыванских заправок. Неожиданно к парням подлетел мужчина и начал их избивать.

«Я ещё дверь не успел открыть, а он мне сразу с ноги. Потом помню, а мне кулак летит в лицо», – рассказал Иван.

В итоге досталось обоим парням. Утихомирить мужчину, в котором они узнали районного депутата Сергея Заболотского, так и не удалось. Не помогли разобраться и подъехавшие сотрудники ГИБДД.

«Он мне говорил, ты не представляешь, что у тебя в крови найдут!»

– продолжает рассказывать парень.

Неожиданный поворот произошёл и когда Астафьев с потерпевшими снимали ролик: по лестнице бесшумно поднялась жена Заболотского Наталья Симонова.

«Супруга появилась не одна, а ещё и в компании своей работницы. Работница даёт показания в полиции, что она там оказалась случайным образом, искала Симонову, — говорит Алексей Астафьев. – Парни потом мне рассказывали, что когда вышли, их там ждали сотрудники ГИБДД, которые спрашивали: «а не произошло ли здесь ДТП, в этом месте?» Якобы, со слов Симоновой, этот мальчик сбил кого-то, и человек сидел в сугробе. Всё дошло до такого абсурда».

Сейчас парни запуганы, но написали заявление в полицию. По данному инциденту проводится проверка. Как удалось выяснить Сиб.фм, Сергей Заболотский указывает в показаниях, что перепутал парней с другими своими обидчиками. Разговаривать с корреспондентом колыванский депутат не стал, заявив, что находится в больнице.