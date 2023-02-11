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Губернатор Травников принял участие в «Лыжне России» в Новосибирске

Фото Губернатор Травников принял участие в «Лыжне России» в Новосибирске
Фото Губернатор Травников принял участие в «Лыжне России» в Новосибирске

Фото: Новосибирь

11 февраля губернатор Новосибирской области Андрей Травников принял участие в массовой лыжной гонке «Лыжня России».

Сегодня, 11 февраля, губернатор Новосибирской области Андрей Травников принял участие в массовой лыжной гонке «Лыжня России». Об этом сообщает телеграм-канал «Новосибирь».

В субботу, 11 февраля в Новосибирске проходит массовая лыжная гонка «Лыжня России». В соревнованиях среди любителей и профессионалов, принял участие и губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

«Хочу, чтобы мы все вместе поприветствовали постоянного, самого замечательного участника нашего праздника – Зою Григорьевну Попову – бабушку Зою из Академгородка. И, конечно же, всех ребятишек, которые сегодня выйдут на лыжню и поучаствуют в празднике», — добавил Андрей Травников.

Участие в лыжных соревнованиях принимают любители и профессионалы на дистанциях 5 и 10 км.

На дистанции 500 метров на лыжню встали юные спортсмены в возрасте 6–8 лет.

Также в этом году, в честь наступающего 130-летия Новосибирска на юбилейную трассу в 2130 метров вышли победители, призёры и участники Олимпийских игр, Чемпионатов мира и Европы.

Ранее, Сиб.фм рассказывал о программе массовой лыжной гонки в Новосибирске.

 

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Автор:
Мария Токарева
журналист

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