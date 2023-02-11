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общество

Митрополит Никодим освятил новый терминал Толмачёво в Новосибирске

Фото Митрополит Никодим освятил новый терминал Толмачёво в Новосибирске
Фото Митрополит Никодим освятил новый терминал Толмачёво в Новосибирске

Фото: Новосибирская Митрополия

Митрополит Никодим освятил новый терминал Толмачёво.

Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим освятил новый терминал в Толмачёво в день открытия 9 февраля. Об этом сообщили на официальном сайте Новосибирской метрополии.

В четверг, 9 февраля, Владыка Никодим в сослужении духовенства Новосибирской епархии совершил чин освящения и окропил святой водой здание нового терминала аэропорта Толмачёво.

«Через это новое здание будут проходить тысячи и тысячи людей, и сегодня мы молились о том, чтобы Господь благословил их, и всех тех, кто здесь работает, всех тех, кто из этого здания отправляется в полет, а путешествие», — сказал глава Новосибирской митрополии.

В честь открытия нового терминала, митрополит Никодим передал в дар аэропорту Толмачёво икону Спасителя. Директор аэропорта Толмачёво Евгений Янкилевич поблагодарил владыку за освящение здания и слова поздравления и напутствия.

Ранее Сиб.фм писал о том, что новый терминал аэропорта Толмачёво открывал президент России Владимир Путин.

 

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Автор:
Мария Токарева
журналист

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