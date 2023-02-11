Митрополит Никодим освятил новый терминал Толмачёво в Новосибирске

Фото: Новосибирская Митрополия
Митрополит Никодим освятил новый терминал Толмачёво.
Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим освятил новый терминал в Толмачёво в день открытия 9 февраля. Об этом сообщили на официальном сайте Новосибирской метрополии.
В четверг, 9 февраля, Владыка Никодим в сослужении духовенства Новосибирской епархии совершил чин освящения и окропил святой водой здание нового терминала аэропорта Толмачёво.
«Через это новое здание будут проходить тысячи и тысячи людей, и сегодня мы молились о том, чтобы Господь благословил их, и всех тех, кто здесь работает, всех тех, кто из этого здания отправляется в полет, а путешествие», — сказал глава Новосибирской митрополии.
В честь открытия нового терминала, митрополит Никодим передал в дар аэропорту Толмачёво икону Спасителя. Директор аэропорта Толмачёво Евгений Янкилевич поблагодарил владыку за освящение здания и слова поздравления и напутствия.
Ранее Сиб.фм писал о том, что новый терминал аэропорта Толмачёво открывал президент России Владимир Путин.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают