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Находящуюся в коме на Бали жительницу Новосибирска Елену Новосельцеву эвакуируют на родину после решения дипломатических вопросов.

Названы условия эвакуации впавшей в кому на Бали жительницы Новосибирска Елены Новосельцевой. Об этом сообщили на сайте Минздрава Новосибирской области.

«Елена Новосельцева – жительница нашего региона, поэтому мы сделали все, чтобы ей помочь, — отметил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

По словам Константина Хальзова, самым важным было определить источник финансирования, благодаря решению Правительства и Губернатора Новосибирской области, Елена Новосельцева скоро вернется в Новосибирск.

Женщину транспортируют в минимально возможные сроки, после выполнения ряда дипломатических и организационных процедур.

Федеральная структура, которая обеспечит медицинское сопровождение Елены Новосельцевой из Индонезии в Россию уже определили. Также выстроена логистика перелета.

Ранее, Сиб.фм писал о том, что правительство Новосибирской области приняло решение оплатить лечение впавшей в кому на Бали сибирячки Елены Новосельцевой.