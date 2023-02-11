«Пришёл в тапочках»: мигранта из дома, где взорвался газ, одели новосибирцы

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Один из пострадавших в доме на улице Линейная в Новосибирске попал в больницу после взрыва, а после выписки в тапочках пошёл искать свои документы.

Мигрант, который наотрез отказался называть своё имя, 9 февраля был в квартире 3 подъезда на первом этаже под номером 31. Он собирался на работу и успел выбежать буквально перед тем, как рухнул весь подъезд. Рашида (давайте, будем называть так) почти сразу увезли в больницу.

К счастью, жизни Рашида ничего не угрожало и в пятницу, 10 февраля, его выписали из больницы. Он вернулся к разрушенному дому, а потом его отвели в школу №85, где расположен штаб.

«Я жил на первом этаже и, скорее всего, вышел самый первый, — признаётся Рашид.

– А из больницы вышел – на ноги тапочки, больше ничего нет у меня. Ни денег, ничего нет!»

Появился мигрант в малиновой женской куртке. Его тут же окружили волонтёры штаба. Сначала мужчину отправили в медицинский пункт на осмотр, потом накормили, а потом стали подбирать подходящую одежду. В итоге, через 15 минут Рашид был полностью обут и одет, но его интересовало другое.

«Я, когда выбегал, у меня был пакет с документами – я его бросил где-то, выбегая. Надо сходить посмотреть», – сетует Рашид.

Мужчина говорит, что ему необходимо забрать свои документы, иначе он не знает, как быть дальше. Специалисты миграционной службы консультируются со следователями.

Рашид, хромая, идёт к дому, чтобы попасть в подъезд, от которого остался только кусочек первого этажа, но на месте следователь не разрешает мигранту пройти за оцепление. События разворачиваются в пятницу, 10 февраля, разочарованный мигрант уходит.

Корреспонденту Сиб.фм далее неизвестна судьба Рашида: удалось ли ему найти свои документы, и в чём трудность сделать новые. Хотя в этот же день жители уцелевших подъездов смогли попасть в свои квартиры за вещами.