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«У нас пять мешков»: что выносят жильцы из дома в Новосибирске, где взорвался газ

Фото «У нас пять мешков»: что выносят жильцы из дома в Новосибирске, где взорвался газ
Фото «У нас пять мешков»: что выносят жильцы из дома в Новосибирске, где взорвался газ

Коллаж Сиб.фм: фото автора

В Новосибирске в течение пятницы, 10 февраля, многие жители крайних подъездов попали в свои квартиры за вещами – рассказываем, что им нужно было забрать.

Пускать в крайние подъезды дома №39 на улице Линейная начали после полудня пятницы, 10 февраля. Проходили владельцы квартир только под присмотром следователей и спасателей, которые опасались за разрушение хрупкой конструкции.

Фото «У нас пять мешков»: что выносят жильцы из дома в Новосибирске, где взорвался газ 2

Анатолий, который проживал в четвёртом подъезде, на третьем этаже, на помощь таскать вещи позвал родственников. Мужчина говорит, что всю жизнь прожил в этом доме, и даже не думал, что придётся переезжать спустя 50 лет.

«Вот все мои вещи: 5 мешков. В первую очередь унеси телевизор, – командует вывозом вещей Анатолий. – Поднялись выносить вещи вместе со следователем. Устал сегодня уже бегать и туда, и туда».

Фото «У нас пять мешков»: что выносят жильцы из дома в Новосибирске, где взорвался газ 3

За вещами приходили ещё несколько семей. Всех пускали только по очереди, но внутри дома больше 15 минут никто не оставался.

Фото «У нас пять мешков»: что выносят жильцы из дома в Новосибирске, где взорвался газ 4

«Забираем только самое необходимое, чтобы было во что одеться, и документы. Лишние вещи тащить отсюда уже не хочется», – добавила одна из пожилых женщин.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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