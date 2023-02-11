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С 11 февраля в Новосибирске перекроют движение по площади Будагова

Фото С 11 февраля в Новосибирске перекроют движение по площади Будагова
Фото С 11 февраля в Новосибирске перекроют движение по площади Будагова

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Площадь Будагова перекроют в Новосибирске для проезда автомобилей с 11 февраля из-за строительства четвёртого моста.

Движение по площади Будагова, согласно сообщению ЦУГАЭТ, будет перекрыто 11 февраля в 21.00. Проехать в этом направлении нельзя будет до полудня 12 февраля. В этот период будет монтироваться пролётное строение четвёртого моста.

В связи с этой необходимостью будет изменена схема движения общественного транспорта. В объезд площади Будагова пойдут троллейбус №13, а также автобусы №8,9,13,21, 28, 36 и 54. Изменится и схема проезда маршруток №11, 30 и 30а.

Напомним, ранее в мэрии Новосибирска сообщали о перекрытии площади Будагова с 4 на 5 февраля, указывался аналогичный временной промежуток.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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