Становятся только толще: 3 ошибки, которые совершают большинство женщин при похудении

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На что только не идут женщины в погоне за фигурой мечты. Зачастую в этой гонке они достигают обратный результат в виде прибавки и веса и обострения недугов. Обсудим три основные и даже фатальные ошибки худеющих.

1. Чтобы худеть, нужно чувствовать голод!

Самая распространённая ошибка – сесть на голодную диету. А ведь позиция экспертов в области коррекции фигуры давно изменилась. Если раньше все системы похудения были основаны на дефиците калорий (монодиетах) и изнуряющих тренировках, то теперь градус внимания сместился на здоровое, сбалансированное питание. Причём, кушать нужно с удовольствием (от негативных эмоций вес лишь растёт, неосознанно «защищая» ваше тело дополнительным жирком).

Идеальное соотношение выглядит так: 80 % успеха — баланс питания, 20 % — умеренные физические нагрузки.

2. Чтобы худеть, надо пахать на тренажёрах!

Эта ошибка может убить ваши мышцы и суставы, а также критически повысить уровень стресса (будете срываться на близких). А стресс, как известно – это жир. Лучше увеличьте интенсивность кардио. Выполняйте более короткие высокоинтенсивные интервальные тренировки, также известные как ВИИТ. Эти занятия могут быть любой комфортной формой упражнений, которую вы выберете.

3. Хочу похудеть на 30 килограмм!

Об этой ошибке часто рассказывают фитнес-инструкторы. По их наблюдениям, люди (особенно женщины) с лишним весом, которые ждут быстрых и значительных результатов, в итоге отказываются от программ похудения в течение года. А всё потому, что нереальные цели недостижимы. Эксперты советуют скорректировать свои ожидания, например, поставить реальную цель понизить вес на 10% за год. Это поможет предотвратить разочарование и повысит шансы на успех.